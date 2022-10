Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Proche de la catastrophe, Perrin lâche un gros aveu sur son mercato

Publié le 15 octobre 2022 à 23h10

Nouvelle défaite pour l'ASSE ce samedi. Battu par le Paris FC à domicile (0-2), le club stéphanois s'enfonce au classement et figure dans les profondeurs de la Ligue 2. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin a évoqué la mauvaise passe de son équipe, mais n'a souhaité remettre en cause ses choix lors du dernier mercato estival.

L'ASSE sombre. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois va devoir certainement jouer le maintien cette saison. Les Verts pointent à la 19ème place après leur défaite face au Paris FC ce samedi. Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin est revenu sur ce début de saison.





ASSE : Après le PSG, les Verts aussi sont impliqués dans un scandale https://t.co/o0BCtnxi6M pic.twitter.com/LwSBeVUSkd — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

« On n’est pas à notre place »

« Ce n'est pas le début de saison qu'on espérait. Mais quand on est pire défense de Ligue 2, forcement on est en bas de classement. On a été aussi vite sanctionné par les occasions que l’on a concédé. Il faut que l’on arrive à être plus agressif, décisif. On n’est pas à notre place » a confié le responsable au micro d e beIN SPORTS.

« On a totalement confiance en ce que l’on a fait »