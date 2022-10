Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une double opération titanesque dans les tuyaux pour Campos ?

Publié le 15 octobre 2022 à 21h00

Axel Cornic

Après un premier mercato mouvementé, Luis Campos se prépare à régler d’autres dossiers chauds au Paris Saint-Germain et cela pourrait concerner notamment l’attaque et la défense centrale. Ça tombe bien, le Portugais pourrait faire d’une pierre deux coups en allant se servir du côté de l’Inter, où évoluent actuellement Lautaro Martinez et Milan Skriniar.

Cet hiver comme l’été prochain, le PSG devrait une nouvelle fois être un acteur important du mercato. Il faut dire qu’un chantier prioritaire est à régler au plus vite, avec la défense centrale. Christophe Galtier ne peut en effet compter que sur trois spécialistes du poste et la suspension de Sergio Ramos ainsi que la blessure de Presnel Kimpembe ne lui laissent que Marquinhos comme seule option.

Mercato - PSG : Mbappé, Messi... Un changement de projet radical envisagé au PSG ? https://t.co/wlXAFSYWxu pic.twitter.com/QB5FBgVziw — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Le vent commence à tourner pour Skriniar

La solution à ce problème est bien connue. Depuis la fin de saison dernière, Luis Campos tente d’attirer Milan Skriniar au PSG. Or, cet été l’Inter a refusé près de 70M€ pour son défenseur et pourrait bien berner une seconde fois les Parisiens. L’entourage du joueur a récemment confié à Tuttosport qu’une prolongation de contrat était en préparation, ce qui tuerait les espoirs du PSG.

Les envies de départ de Mbappé ouvrent un nouveau front

Pour ne rien arranger, un nouveau problème s’est présenté, avec les tensions toujours plus fortes autour de Kylian Mbappé. L’Equipe a récemment expliqué qu’agacé par les décisions prises par sa direction, l’attaquant chercherait une solution afin de se libérer d’un contrat qu’il a signé en mai dernier et qui le lie au PSG jusqu’en 2025. Un départ laisserait forcément un trou béant, que Campos devra absolument combler.

La solution Lautaro Martinez, mais...