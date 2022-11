Transferts - ASSE : La crise continue, grosse catastrophe sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lanterne rouge de la Ligue 2, l'ASSE traverse une crise sans précédent. Rien ne va sur le plan sportif, et le tableau n'est pas, non plus, reluisant dans le secteur financier. Dans les prochains mois, le club pourrait se retrouver dans une situation problématique en raison de la faible valeur marchande de ses cadres.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE n'a eu d'autres choix que de se séparer de ses cadres durant l'intersaison et de faire le ménage dans l'effectif. Le club stéphanois s'est séparé notamment de Lucas Gourna-Douath, Denis Bouanga, Mahdi Camara ou encore Zaydou Youssouf. Des transferts, qui ont permis aux Verts de récolter près de 20M€. Une jolie manne financière pour l'ASSE, qui pourrait connaître des lendemains difficiles en raison de sa situation sportive.

Mercato - ASSE : Enorme coup de froid pour cette opération de Perrin https://t.co/1BOqjcyCBr pic.twitter.com/rKO4Pz3QK9 — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Aucun joueur n'est bankable

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE traverse une grave crise de résultats. Et cela a un impact forcément sur la valeur marchande des joueurs de Laurent Batlles. Comme l'annonce But Football Club , aucun élément ne vaut plus de 5M€ sur le marché, les joueurs les plus bankables étant Benjamin Bouchouari, Mathieu Cafaro et Ibrahima Wadji. Il faut dire que les cadres du vestiaire ne se mettent pas en valeur en cette première partie de saison.

Les cadres ne sont pas au niveau

Décevants cette saison, Etienne Green, Saidou Sow, Mickaël Nadé et Yvann Maçon ont vu leur côte chuter ces derniers mois. Ces quatre joueurs ne rentrent pas le dispositif de Laurent Batlles, ce qui pourrait faire encore baisser leur prix. Un coup dur lorsque l'on sait qu'Etienne Green avait des admirateurs en Europe au début de l'année 2022, notamment en Premier League.

Une fuite des talents à prévoir ?

La solution pourrait donc venir des jeunes pépites du centre de formation. Trois joueurs en particulier sont promis à un grand avenir et pourraient rapporter gros. Il s'agit d'Ayman Aiki, de Darnell Bile, et enfin de Noah Raveyre. Selon les informations du 10Sport.com, ce dernier, qui évolue au poste de gardien, est proche du Milan AC. Problème, l'ASSE souhaite le conserver. Récolter de l'argent oui, mais conserver ses espoirs, c'est, peut-être, mieux.