Transferts - ASSE : Au bord du gouffre, Batlles met un gros coup de pression pour le mercato

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE n'a plus le choix. Elle va devoir se renforcer pour relancer la machine et espérer se maintenir. En coulisses, Laurent Batlles n'hésite pas à mettre la pression sur ses dirigeants. Un appel entendu en interne. Après Gaëtan Charbonnier, quatre autres renforts sont attendus dans le Forez durant le prochain mercato hivernal.

L'ASSE est au plus bas. Alors qu'il visait la montée en début de saison, le club stéphanois n'est même pas certain de se maintenir en Ligue 2. Terrible constat pour cette équipe historique du championnat de France, qui compte énormément sur le mercato hivernal pour relancer la machine. Avant la rencontre face à Annecy ce jeudi, Laurent Batlles s'est prononcé sur le recrutement de l'ASSE.

« Il faut montrer de l’ambition, étoffer ce groupe »

« Le mercato commence au mois de janvier, on aura le temps d’en parler. Aujourd’hui, on n'a pas un groupe étoffé, on a beaucoup de jeunes aussi. Il faut montrer de l’ambition, étoffer ce groupe. Les dirigeants en sont conscients et on va essayer de construire un groupe plus homogène » a lâché Laurent Batlles au micro de beIN SPORTS;

Soucasse répond à Batlles

Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse a entendu les demandes de son entraîneur. « Le plan initial était de laisser ce groupe se construire et franchement au 15 septembre, même si ce n'était pas parfait, on pensait être dans le vrai et le mercato de janvier devait être marginal. Là, vu la situation, on n'a pas le choix. On est 20e. On a donc renforcé la cellule de recrutement plus tôt que prévu et l'arrivée de Gaëtan Charbonnier est la première étape d'un mercato qu'on veut ambitieux » a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe.

Quatre recrues attendues cet hiver