Transferts - ASSE : Les Verts annoncent un mercato de folie

Arthur Montagne

Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse s'est prononcé sur les ambitions des Verts pour la seconde partie de saison. L'objectif est évidemment de redresser la barre alors que le club du Forez est lanterne rouge de Ligue 2. Et cela passe par un mercato qui s'annonce actif puisque des recrues sont attendues, en plus de Gaëtan Charbonnier.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE s'apprête à vivre une seconde partie de saison cruciale pour sa survie et tenter d'éviter une nouvelle relégation. Dans cette optique, les Verts préparent un mercato très animé qui a été lancé par le transfert de Gaëtan Charbonnier en provenance de l'AJ Auxerre. Et Jean-François Soucasse se montre ambitieux.

«On repart avec de l'enthousiasme»

« Les joueurs sont partis en vacances en se disant que cela ne pouvait pas continuer comme cela. Qu'il fallait s'y mettre. Cette trêve est arrivée au bon moment. Pour tous. On a pu poser les choses et retrouver de la clarté (...) On repart avec de l'enthousiasme. La deuxième partie de saison va être proactive, productive. On va retrouver le fil. Ce n'est pas de la méthode Coué. Cela n'enlève rien aux erreurs commises. On a tiré les conséquences de ce qu'on a vécu. On veut tous écrire une nouvelle page. Je le dis : on a un petit goût de revanche. Collectivement et individuellement. Ce n'est pas une incantation mais un engagement », lance le président exécutif de l'ASSE dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«L'arrivée de Charbonnier est la première étape d'un mercato qu'on veut ambitieux»