Mercato - OL : Le nouveau coup de pression de Laurent Blanc

Arthur Montagne

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Laurent Blanc a réitéré sa volonté de voir des joueurs arriver durant le mois de janvier. L'entraîneur de l'OL est conscient des manques de son effectif et espère notamment que sa direction sera en mesure d'attirer un défenseur d'expérience. Il l'a confirmé en conférence de presse ce lundi.

Après un mois d'interruption, la Ligue 1 va reprendre ses droits cette semaine. Et dans quelques jours, c'est le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes et plusieurs clubs devraient se montrer actif, notamment l'OL. Après une première partie de saison plus que décevante, Laurent Blanc, qui a remplacé Peter Bosz en cours de saison, espère que les Gones seront en mesure de se renforcer durement le mois de janvier.

«Si on veut remplir nos objectifs il faut améliorer le groupe»

« J’entends des énormes bourderies, pour ne pas dire autre chose, en disant que j'exige ça. Rien du tout. Je dis à mon président, à mon directeur sportif, que si on veut remplir nos objectifs il faut améliorer le groupe. On discute et apparemment ils sont très réceptifs parce qu'ils sont d'accord avec moi », assure l'entraîneur de l'OL à l'occasion de son passage en conférence de presse, avant de préciser les besoins de son effectif.

«Quand on dit que derrière on manque d'expérience, c'est la vérité»