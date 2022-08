Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Après l'humiliation, Battles reçoit une terrible nouvelle

Publié le 22 août 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'ASSE. Relégué en Ligue 2, le club du Forez n'a toujours pas connu la victoire et vient même de subir une véritable humiliation contre Le Havre (0-6). Laurent Batlles attend donc encore des renforts d'ici le 31 juillet, mais le dossier de l'attaquant se complique sérieusement.

Malheureusement pour les Stéphanois, la saison redémarre comme celle qui s'est terminée. Reléguée en Ligue 2, l'ASSE n'a toujours pas remporté le moindre match. Sanctionnés d'un retrait de trois points, les Verts ont concédé deux nuls et deux défaites, dont la dernière humiliante à domicile contre Le Havre. Après trois expulsions, les Stéphanois se sont lourdement inclinés face aux Normands (0-6), ce qui pousse Laurent Batlles à réclamer plusieurs renforts afin de redresser la barre le plus rapidement possible alors que l'ASSE est lanterne rouge de Ligue 2 à un peu plus d'une semaine de la fin du mercato.

Batlles attend des renforts sur le mercato

En effet, RMC révélait récemment que l'ASSE attendait l'arrivée de trois nouveaux joueurs d'ici la fin du mercato. Un nouveau gardien de but, un défenseur polyvalent ainsi qu'un buteur sont attendus par la direction des Verts. Néanmoins, face à la situation plus que compliquée, Laurent Batlles quant à lui souhaiterait voir débarquer six nouveaux joueurs ! L'entraîneur des Verts espère notamment renforcer son secteur offensif puisque l'ASSE n'a inscrit que quatre buts en quatre journées de Ligue 2.

ASSE : Après la claque, Batlles annonce une révolution https://t.co/T61Th9Mpf8 pic.twitter.com/9Nm51aZzrg — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Pas d'attaquant en approche ?

Néanmoins, selon les informations de BUT Football Club , l'arrivée d'un attaquant se complique sérieusement. Après avoir mis de côté la piste menant au Troyen Yoann Touzghar, l'ASSE s'était lancée sur une autre piste dont le nom n'a pas filtré. Très bien engagé, ce dossier a capoté car le club concerné a subitement revu ses exigences à la hausse. Alors que le transfert semblait proche d'aboutir pour moins de 1M€, le prix de l'attaquant a triplé pour atteindre 3M€ compte tenu de son bon début de saison. Une somme trop importante pour l'ASSE.

Krasso va rester à l'ASSE