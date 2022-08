Foot - Mercato - PSG

PSG : Un gros danger guette Luis Campos pour le transfert de Navas

Publié le 22 août 2022 à 18h15 par Pierrick Levallet

Relégué à un rôle de numéro deux au PSG, Keylor Navas pourrait bien plier bagages cet été. Le Costaricien est annoncé dans le viseur du Napoli depuis quelques semaines maintenant. Toutefois, son transfert pourrait totalement être relancé à cause d'une blessure aux lombaires. Un point devrait être fait prochainement par le staff médical du PSG.

Pour cette saison, Christophe Galtier s’est montré très clair sur l’identité du numéro un dans ses buts. L’entraineur du PSG va faire confiance à Gianluigi Donnarumma, cantonnant ainsi Keylor Navas à un rôle de numéro deux. Vivant une situation similaire à ce qu’il avait déjà vécu au Real Madrid, le Costaricien pourrait bien plier bagages cet été. Le portier de 35 ans se rapprochait du Napoli ces derniers temps. Cependant, la direction du pensionnaire de Serie A a fait une terrible révélation dans ce dossier.

Mercato - PSG : Le transfert de Keylor Navas se précise https://t.co/A2fElmspXK pic.twitter.com/5YpdE8tXDj — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

«Pour Navas on est loin et en haute mer»

Alors que le transfert de Keylor Navas commençait à se préciser, avec un contrat de 3M€ par saison à Naples, Cristiano Giuntoli a totalement refroidi le dossier. « Pour Navas on est loin et en haute mer. On a deux bons gardiens et le coach l'a dit aussi » a confié le directeur sportif du club napolitain dans des propos rapportés par Calcio Napoli . D’ailleurs, un gros danger serait en train de guetter le Costaricien pour son départ.

Un point sera fait concernant l’état de la blessure de Navas