Après avoir snobé l’OM et le PSG sur le mercato, il s’explique

5 septembre 2022

Grande pépite de Caen la saison dernière en Ligue 2, Johann Lepenant a franchi un nouveau cap cet été en rejoignant la Ligue 1 et l’OL. Le milieu de terrain ne manquait toutefois pas de prétendants. Annoncé dans le viseur du PSG ou encore de l’OM, Lepenant a toutefois préféré filer chez les Gones. Un choix à propos duquel il s’est justifié.

A 19 ans, Johann Lepenant est l’une des belles surprises de ce début de saison du côté de l’OL. A peine arrivé chez les Gones, l’ancien de Caen a su gagner la confiance de Peter Bosz pour se faire une place au milieu de terrain. Et Lepenant répond donc présent. L’OL ne s’est pas trompé en allant chercher cette pépite, devançant une grosse concurrence. Il avait notamment été question d’un intérêt du PSG ou encore de l’OM pour le désormais Lyonnais.

« Je ne regrette pas ce choix et je suis content »

Mais aujourd’hui, Johann Lepenant est donc un joueur de l’OL. Et présent en conférence de presse ce lundi, le protégé de Peter Bosz est revenu sur son choix cet été, avouant alors : « Le projet m'intéressait. L'institut OL avec les jeunes est reconnu. Je ne regrette pas ce choix et je suis content. Il y avait d'autres possibilités mais quand j'ai vu Lyon, je savais que c'était ça. (…) J’ai signé ici car je me sentais capable d'intégrer un groupe tout en progressant. La Ligue 1, ça va plus vite. Pour l'instant, je réagis bien ».

« J'ai voulu passer une étape »