PSG : Avec Mukiele et Ekitike, le PSG répond à une grosse critique

Publié le 5 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Suite à la révolution opérée au PSG, c’est donc Luis Campos qui s’est retrouvé aux commandes du recrutement du club de la capitale. Nommé conseiller sportif, le Portugais devait ainsi mener à bien les changements au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Et le marché des transferts aura été très animé au PSG avec notamment plusieurs dont celles de Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Des arrivées qui n’ont pas manqué de faire parler et qui ont permis au club de la capitale de répondre à une grosse critique.

Cet été, parmi la liste de joueurs ayant été recrutés par le PSG, on retrouve donc notamment Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Deux joueurs qui ont un point commun, celui d’être Français. Suite à l’arrivée de Luis Campos, il a été annoncé qu’il souhaitait franciser l’effectif parisien. C’est chose faite avec Mukiele et Ekitike. De quoi permettre au PSG de répondre à certains de ses détracteurs. En effet, depuis plusieurs années maintenant, il était alors reproché aux champions de ne pas assez recruter de joueurs français.

Lassana Diarra

Et pour assister à la dernière arrivée d’un joueur français au PSG, il faut remonter à janvier 2018. A cette époque là, c’est Lassana Diarra qui avait rejoint le club de la capitale. Parti libre quelques semaines auparavant du club d’Al-Jazira, le milieu de terrain s’est ensuite engagé avec le PSG. Après Le Havre et l’OM, Diarra connaissait alors sa troisième expérience dans l’Hexagone. Cela n’aura finalement duré qu’un peu plus d’un an puisqu’en février 2019, la rupture de contrat du Parisien est officialisée et le joueur décide alors de mettre un terme à sa carrière.

Kylian Mbappé

Quelques mois plus tôt, c’est Kylian Mbappé qui avait rejoint le PSG en provenance de l’AS Monaco. Et quel transfert. Alors que le crack français venait d’exploser aux yeux du monde entier en Principauté, les Parisiens n’ont pas hésité à faire des folies pour recruter Mbappé, après avoir déjà lâché 222M€ pour recruter Neymar. Ainsi, malgré la concurrence du Real Madrid en 2017, le PSG s’est offert les services de Kylian Mbappé dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 180M€.

Hatem Ben Arfa

A l’été 2016, c’est Hatem Ben Arfa qui débarque au PSG. Et l’international français est alors très attendu après ses grosses performances réalisées sous le maillot de l’OGC Nice. Totalement relancé, le milieu offensif arrive donc à Paris, mais au final, cela s’avèrera être un véritable flop. En effet, l’expérience de Ben Arfa au PSG a été catastrophique. Rapidement, il s’est retrouvé indésirable et il a fini par être mis de côté.

Layvin Kurzawa

Un an plus tôt, c’est Layvin Kurzawa qui a rejoint le PSG. Recruté à l’AS Monaco, le latéral gauche était appelé à devenir le successeur de Maxwell dans le couloir parisien. Plein de promesse quand il était sur le Rocher, l’international français avait alors été acheté pour 25M€. Un investissement qui n’aura toutefois pas vraiment payé. En effet, Kurzawa n’a jamais réellement convaincu et ces derniers mois, il est d’ailleurs devenu un véritable indésirable au PSG.

Benjamin Stambouli

Toujours à l’été 2015, le PSG s’est offert un autre Français : Benjamin Stambouli. Un recrutement qui n’avait pas manqué d’étonner à l’époque puisqu’il dénotait complètement avec la politique du club de la capitale qui était de faire venir de grandes stars. Passé par Montpellier, Stambouli a alors fait son retour en France, débarquant en provenance de Tottenham. Le fait est toutefois que cet investissement n’aura pas vraiment porté ses fruits puisque Benjamin Stambouli ne restera pas dans les mémoires au PSG.