Transferts à l’OM pour la Ligue des Champions, l’annonce à l’étranger

Dès sa première saison, Roberto De Zerbi a réussi à ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, avec une deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Un succès sportif mais surtout très intéressant pour l’avenir, puisqu’il semble attirer plusieurs joueurs en ce mercato estival.

Bakker à l’OM ?

Plusieurs pistes sont déjà annoncées, mais il y en a une qui a tout particulièrement attiré l’attention... puisqu’il s’agit d’un ancien joueur du PSG ! On parle de Mitchel Bakker, qui a été prêté par l’Atalanta au LOSC l’été dernier et a réalisé de très belles prestations. Les Bergamasques aimeraient le vendre et l’OM pourrait être une option très intéressante.