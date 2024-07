Transferts - 70M€ : Le PSG continue avec une vieille tradition !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG semble bien parti pour boucler très rapidement le recrutement de João Neves en provenance du Benfica Lisbonne pour un total de 70M€ (60M€ + 10M€). Le jeune milieu de terrain de 19 ans s'apprête donc à devenir le 16e joueur portugais à porter le maillot du PSG depuis la création du club, en 1970. Une vieille tradition qui continue.

Le mercato estival bat son plein, et pour l'instant, le PSG n'a officialisé qu'un seul renfort en la personne de Matvey Safonov (25 ans), gardien russe, qui est arrivé de Krasnodar pour 20M€. La suite du recrutement s'annonce très agité pour le club de la capitale, qui est notamment en quête d'un gros renfort dans le secteur offensif pour faire oublier Kylian Mbappé. Luis Campos multiplie les pistes à cet effet (Kvaratskhelia, Leão, Sancho...), et en attendant de trouver le profil idéal, le conseiller sportif du PSG s'apprête à boucler un gros transfert au milieu de terrain.

Mercato - PSG : Un phénomène va rejoindre Mbappé ? https://t.co/42nKQsNCui pic.twitter.com/bttMrr57hH — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

João Neves va débarquer au PSG !

En effet, à en croire les dernières tendances, le PSG serait sur le point de trouver un accord total pour le transfert de João Neves (19 ans). Le jeune milieu de terrain portugais va débarquer en provenance du Benfica Lisbonne pour 70M€ (60M€ + 10M€ de bonus), et il devrait toucher un salaire fixe de 5M€ par an, pouvant atteindre jusqu'à 8M€ en fonction des objectifs atteints. Neves sera donc le renfort tant attendu par Luis Campos et Luis Enrique dans l'entrejeu du PSG, mais surtout, le jeune crack du Benfica va renforcer le lien historique entre le club de la capitale et les joueurs portugais.

Le PSG a toujours eu un faible pour les Portugais

João Neves deviendrait donc le 16e joueur portugais de toute l'histoire du PSG, qui a vu passer de grands talents lusitaniens depuis la création du club en 1970. Pedro Miguel Pauleta a notamment réussi à s'imposer comme une légende parisienne lors de son passage entre 2003 et 2008, lui qui a longtemps été meilleur buteur de l'histoire du PSG avant d'être ensuite dépassé par Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani puis Kylian Mbappé. Reste à savoir si João Neves parviendra lui aussi, à sa manière, à marquer l'histoire du club.

L'historique des joueurs portugais passés au PSG :

Fernando Cruz (1970-71)

Humberto Coelho (1975-77, 48 matchs, 8 buts)

João Alves (1979-80, 22 matchs)

Kenedy (1996-97, 39 matchs)

Hélder Baptista (1999, 7 matchs)

Agostinho (2001-02, 10 matchs, 1 but)

Hugo Leal (2001-04, 75 matchs, 3 buts)

Filipe Teixeira (2002-03, 25 matchs, 1 but)

Pauleta (2003-08, 211 matchs, 109 buts)

Hélder Cristóvão (2004-05, 22 matchs, 1 but)

Gonçalo Guedes (2017, 13 matchs)

Danilo Pereira (2020-, 132 matchs, 9 buts)

Nuno Mendes (2021-, 69 matchs, 2 buts)

Renato Sanches (2022-23, 27 matchs, 2 buts)

Vitinha (2022-, 63 matchs, 4 buts)

Gonçalo Ramos (2023-, 15 matchs, 2 buts)