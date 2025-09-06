La rédaction

Cet été, le PSG a décidé de casser sa tirelire pour s’offrir Illia Zabarnyi. Le défenseur central est arrivé contre un chèque de 66M€ bonus compris après de très longues négociations avec Bournemouth. À Paris, il partage maintenant le vestiaire avec Matvey Safonov, international russe. Un choix fort alors que la guerre oppose toujours la Russie à l’Ukraine. Le joueur de 23 ans ne semble pas porter le gardien de but dans son cœur, au point de pousser le club de la capitale à s’en débarrasser ?

Contrairement à l’OM par exemple, le PSG n’a pas grandement modifié son effectif cet été. Au rayon des arrivées, ils sont simplement trois à avoir posé leurs valises à Paris : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Le jeune portier italien débarque pour être numéro trois dans la hiérarchie des gardiens, alors que l’international français lui remplace Gianluigi Donnarumma comme titulaire dans les buts. Enfin, le défenseur central, acheté 66M€ bonus compris à Bournemouth, a lui la mission de concurrencer Marquinhos et de peut-être lui prendre sa place à terme.

Le transfert de Zabarnyi pose problème Des trois transferts de l’été, l’arrivée d’Illia Zabarnyi est celle qui pose le plus de problème au PSG. En effet, alors qu’une guerre oppose toujours l’Ukraine à la Russie, le club de la capitale compte maintenant un représentant de chaque pays dans son vestiaire avec Illia Zabarnyi donc et Matvey Safonov. Le défenseur central a plusieurs fois pris position sur le conflit et il soutient beaucoup son peuple alors que le portier lui est plus discret sur le sujet.