Arabie Saoudite - OM : Le deal est annulé à la dernière minute !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, l'OM a dynamité le mercato cet été en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont 4 dans la journée précédant la fermeture du marché. Parmi les recrues marquantes de l'été, Benjamin Pavard est probablement le plus gros coup de l'OM. Et pourtant, le défenseur qui appartient toujours à l'Inter Milan aurait pu rejoindre l'Arabie Saoudite.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a réussi à obtenir le prêt de Benjamin Pavard avec une option d'achat estimée à 15M€. Un joli coup, d'autant plus que le défenseur qui appartient toujours à l'Inter Milan était suivi de près par Neom en Arabie Saoudite. Mais comme le révèle Thibaud Vézirian, l'international français a annulé son transfert avant de rejoindre l'OM en fin de mercato, les Marseillais sautant donc sur l'occasion pour le recruter, conscient de l'opportunité de marché.

Pavard recale l'Arabie Saoudite « Il est ravi d’arriver dans le sud, dans ce club prestigieux, en plus il a de la belle-famille dans le coin, c’est parfait (…) Peut-être que sa prochaine opportunité sera l’Arabie Saoudite parce que Neom lui a fait les yeux doux dès cet été, mais cela ne l’intéressait pas sportivement. Ce qui aurait pu l’intéresser, c’est un retour chez lui dans le Nord, à Lille », révèle-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.