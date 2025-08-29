Transfert validé pour ce buteur, le PSG a eu très chaud !

Alexis Brunet

La saison dernière, Arsenal et le PSG se sont affrontés en demi-finale de Ligue des champions. Une double confrontation qui a penché à l’avantage des Parisiens qui ont par la suite écrasé l’Inter Milan en finale (5-0). Selon Theo Walcott, les Gunners auraient pu se qualifier face à Paris, si Viktor Gyökeres avait été là.

Une place en finale de Ligue des champions peut parfois se jouer à très peu de choses. Pour Theo Walcott, cela aurait pu se jouer à un joueur. En effet, l’ancien attaquant d’Arsenal a affirmé en marge du tirage au sort pour la LDC que si les Gunners avaient pu compter sur Viktor Gyökeres la saison dernière contre le PSG en demi-finale, ils auraient sûrement éliminé les Parisiens. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Je pense qu'Arsenal sera très satisfait du tirage. Ils vont vouloir se qualifier plus tôt, comparé à l'année dernière. Je pense qu'ils sont beaucoup mieux armés cette année. Lorsque vous recrutez Viktor Gyökeres... Je sais que c'est facile à dire maintenant, mais avec lui, face au Paris Saint-Germain l'année dernière, je crois qu'ils auraient pu l'emporter. Parce que les attaquants font des choses que les autres joueurs ne font pas. »

Gyökeres a rejoint Arsenal contre 76M€ Cet été, Viktor Gyökeres était suivi par de nombreux grands clubs européens. Le PSG était un temps intéressé, mais c’est finalement Arsenal qui a eu le dernier mot dans ce dossier en déboursant pas moins de 76M€. Les Gunners espèrent qu’avec cette signature ils arriveront enfin à remettre la main sur un titre en Premier League, mais également pourquoi pas à remporter la première Ligue des champions de leur histoire.