Transfert validé pour ce buteur, le PSG a eu très chaud !

La saison dernière, Arsenal et le PSG se sont affrontés en demi-finale de Ligue des champions. Une double confrontation qui a penché à l’avantage des Parisiens qui ont par la suite écrasé l’Inter Milan en finale (5-0). Selon Theo Walcott, les Gunners auraient pu se qualifier face à Paris, si Viktor Gyökeres avait été là.
Une place en finale de Ligue des champions peut parfois se jouer à très peu de choses. Pour Theo Walcott, cela aurait pu se jouer à un joueur. En effet, l’ancien attaquant d’Arsenal a affirmé en marge du tirage au sort pour la LDC que si les Gunners avaient pu compter sur Viktor Gyökeres la saison dernière contre le PSG en demi-finale, ils auraient sûrement éliminé les Parisiens. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Je pense qu'Arsenal sera très satisfait du tirage. Ils vont vouloir se qualifier plus tôt, comparé à l'année dernière. Je pense qu'ils sont beaucoup mieux armés cette année. Lorsque vous recrutez Viktor Gyökeres... Je sais que c'est facile à dire maintenant, mais avec lui, face au Paris Saint-Germain l'année dernière, je crois qu'ils auraient pu l'emporter. Parce que les attaquants font des choses que les autres joueurs ne font pas. »
Gyökeres a rejoint Arsenal contre 76M€
Cet été, Viktor Gyökeres était suivi par de nombreux grands clubs européens. Le PSG était un temps intéressé, mais c’est finalement Arsenal qui a eu le dernier mot dans ce dossier en déboursant pas moins de 76M€. Les Gunners espèrent qu’avec cette signature ils arriveront enfin à remettre la main sur un titre en Premier League, mais également pourquoi pas à remporter la première Ligue des champions de leur histoire.
Arsenal est taillé pour gagner selon Walcott
Selon Theo Walcott, avec l’arrivée de Viktor Gyökeres, Arsenal peut remporter la Ligue des champions dès cette saison et donc succéder au PSG. « Pour moi, c'est un moment où Arsenal peut redevenir compétitif. Il suffit de franchir une étape supplémentaire et une fois en finale, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Désormais, ils ont de l'expérience et savent ce qu'il faut faire pour être champions. C'est la première fois depuis de nombreuses années qu'ils sont armés pour gagner. »