Transfert : Une star de l’OM affole le mercato !

Après une saison plutôt réussie, les cadres de l’Olympique de Marseille suscitent l’intérêt de nombreux clubs à l’étranger. C’est le cas du capitaine Leonardo Balerdi, que Roberto De Zerbi souhaiterait absolument garder, mais qui pourrait être très sollicité au cours de ce mercato estival.

Attention à Tudor et la Juve...

La pression pourrait toutefois être difficile à contenir. Car Balerdi semble beaucoup plaire à l’étranger, notamment en Serie A. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet qu’un certain Igor Tudor pousserait pour retrouver Balerdi, qu’il a eu sous ordres à l’OM par le passé. Les deux hommes entretiendraient une excellente relation et la situation pourrait devenir de plus en plus compliquée.