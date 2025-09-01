Transfert : Une star balance sur ses contacts avec l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fait son retour cet été, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu revenir à l’OM dès le mois de janvier. Comme il l’a confié dans un entretien accordé à Téléfoot, Medhi Benatia l’avait déjà contacté l’hiver dernier, mais à ce moment-là, l’attaquant de 36 ans n'envisageait pas de quitter l’Arabie Saoudite. Les échanges ont ensuite repris lorsque Al-Qadsiah a décidé de résilier son contrat.

Après avoir exploré plusieurs pistes dans l’optique de recruter un nouvel attaquant, l’OM s’est finalement tourné vers un joueur déjà bien connu à Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang. Un an après son départ pour Al-Qadsiah, l’international gabonais (77 sélections, 31 buts) a fait son grand retour dans le club avec lequel il avait inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives lors de l’exercice 2023-2024. Un retour qui aurait même pu se produire dès le mois de janvier dernier.

« J'étais en contact avec Medhi déjà au mois de janvier » « J'étais en contact avec Medhi (Benatia) déjà au mois de janvier. À l'époque il m'a dit : "t'es sûr de ne pas vouloir revenir en prêt ?" J'ai dit : "Je pense que mon club ne va pas trop accepter vu comment ça se passe." Ça se passait très bien donc je ne comptais pas bouger de l'Arabie Saoudite », a confié Pierre-Emerick Aubameyang, dans un entretien accordé à Téléfoot.