Transfert : Une star balance sur ses contacts avec l’OM

Alors qu’il a fait son retour cet été, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu revenir à l’OM dès le mois de janvier. Comme il l’a confié dans un entretien accordé à Téléfoot, Medhi Benatia l’avait déjà contacté l’hiver dernier, mais à ce moment-là, l’attaquant de 36 ans n'envisageait pas de quitter l’Arabie Saoudite. Les échanges ont ensuite repris lorsque Al-Qadsiah a décidé de résilier son contrat.
Après avoir exploré plusieurs pistes dans l’optique de recruter un nouvel attaquant, l’OM s’est finalement tourné vers un joueur déjà bien connu à Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang. Un an après son départ pour Al-Qadsiah, l’international gabonais (77 sélections, 31 buts) a fait son grand retour dans le club avec lequel il avait inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives lors de l’exercice 2023-2024. Un retour qui aurait même pu se produire dès le mois de janvier dernier.
« J'étais en contact avec Medhi déjà au mois de janvier »
« J'étais en contact avec Medhi (Benatia) déjà au mois de janvier. À l'époque il m'a dit : "t'es sûr de ne pas vouloir revenir en prêt ?" J'ai dit : "Je pense que mon club ne va pas trop accepter vu comment ça se passe." Ça se passait très bien donc je ne comptais pas bouger de l'Arabie Saoudite », a confié Pierre-Emerick Aubameyang, dans un entretien accordé à Téléfoot.
« À partir de là que j'ai commencé à recevoir des messages de Medhi »
Al-Qadsiah, avec qui il a marqué 21 buts la saison dernière, a finalement décidé de résilier son contrat et les contacts ont repris avec l’OM : « Bon après le football fait que le club d'Al-Qadsiah avait levé l'option pour terminer mon contrat et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à recevoir des messages de Medhi. Et c'est trop marrant parce que je le vois venir avec ses messages et après au final on s'est appelé. Derrière j'ai eu Pablo (Longoria) qui m'a appelé aussi et j'étais super content. Donc ça donne envie d'aller à la guerre avec eux. »