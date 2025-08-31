«C'est le meilleur» : Le transfert du PSG qui provoque un choc à l'étranger !

Axel Cornic

La décision du Paris Saint-Germain de se séparer de Gianluigi Donnarumma a beaucoup fait parler en ce mercato estival. C'est notamment le cas en Italie, où on ne comprend toujours pas comment Luis Enrique peut se priver du capitaine de la Squadra Azzurra, décisif dans la conquête de la Ligue des Champions

Une page se tourne à Paris. Alors qu’il devait être le gardien du PSG pendant des nombreuses années, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le club par la petite porte. A moins d’un an de la fin de son contrat, la décision a été prise de le placer sur la liste des transferts, préférant aller chercher Lucas Chevalier au LOSC pour le remplacer.

« Si le PSG a tout gagné, c'est aussi, voire surtout, grâce à lui » Evidemment, ce choix a suscité des débats enflammés tout au long de l’été et ce n’est pas fini, comme on le voit une nouvelle fois en Italie. « Il a toujours été injustement critiqué, je pense par jalousie. C'est le meilleur, tout le monde le sait. Si le PSG a tout gagné, c'est aussi, voire surtout, grâce à lui » a déclaré l’ancien gardien Marco Amelia, dans SportWeek.