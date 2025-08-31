Transfert de Rabiot - OM : Sa mère peut tout gâcher !

Axel Cornic

A quelques heures désormais de la fin du mercato estival, les négociations s’intensifient autour d’Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain est annoncé toujours plus proche de l’AC Milan, où il retrouverait son ancien coach Massimiliano Allegri.

On rentre dans la dernière ligne droite. Une dizaine de jours après la bagarre de Rennes qui a amené à une rupture totale, Adrien Rabiot est toujours à l’OM. Mais son avenir pourrait être relancé en Italie, où plusieurs sources évoquent des négociations avancées avec l’AC Milan.

L’AC Milan, c’est du sérieux D’après les informations de Gianluca Di Marzio, la vente de Yunus Musah devrait permettre aux Rossoneri de faire de la place au Français. Ce dernier serait l’une des exigences particulières de Massimiliano Allegri, qui aurait insisté pour retrouver Rabiot, après l’avoir déjà entrainé à la Juventus.