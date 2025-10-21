Transfert surprise, l’OM boucle une opération secrète !

Alexis Brunet

À l’été 2022, l’OM avait dépensé environ 10M€ pour s’offrir un nouvel attaquant. Le club phocéen était alors allé piocher du côté d’Almeria, en faisant venir un international colombien du nom de Luis Suarez. L’annonce de son transfert avait fait l’effet d’une surprise car les dirigeants marseillais de l’époque ne voulaient rien faire filtrer jusqu’au dernier moment.

Ce mercredi, l’OM va disputer son troisième match de Ligue des champions de la saison face au Sporting Lisbonne. Une occasion pour les Marseillais, particulièrement en forme, d’enchaîner une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues. Cette rencontre donnera également lieu à des retrouvailles.

Luis Suarez va retrouver l’OM Depuis cet été, un certain Luis Suarez évolue au Sporting Lisbonne. Ce n’est pas l’ancien joueur du FC Barcelone, mais bien son homonyme passé par l’OM le temps de la saison 2022-2023. L’international colombien n’avait pas forcément marqué l’histoire du club phocéen avec lequel il n’aura disputé que treize rencontres pour trois buts inscrits.