Transfert surprise, le RC Lens dit tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Même après la fermeture du mercato estival, le RC Lens a continué son marché. En effet, les Sang-et-Or ont recruté Nampalys Mendy qui a débarqué libre et qui a notamment conduit au départ de Stijn Spierings, de retour à Toulouse. Présent en conférence de presse, Franck Haise s'est prononcé sur l'arrivée de son nouveau joueur.

Le mercato du RC Lens n'est toujours pas terminé. Et pour cause, les Sang-et-Or ont apporté quelques corrections à leur effectif, notamment au milieu de terrain, un secteur qui a vu partir Stijn Spierings, dont le prêt à Toulouse est imminent. Et le départ du Néerlandais, seulement quelques semaines après sa signature, a déjà été compensé.

Le RC Lens annonce son prochain transfert ​ https://t.co/yCUIcQbOoe pic.twitter.com/M2LKfqKq7I — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Mendy, le joker du RC Lens

En effet, ces derniers jours, le RC Lens a officialisé la signature de Nampalys Mendy, qui débarque libre après la fin de son contrat à Leicester. Un joli coup pour les Sang-et-Or qui recrutent ainsi un joueur expérimenté en vue de la Ligue des champions, comme le souligne Franck Haise.

«Mendy est arrivé en borne forme, c'est un professionnel»