Transfert surprise : Le précieux coup de main à l’OM !

Prêté sans option d’achat par Brighton en fin de mercato, Matt O’Riley semble, à l’image d’autres recrues, avoir très rapidement trouvé ses marques à l’OM. Une adaptation facilitée par la présence de son compatriote et coéquipier en sélection danoise Pierre-Emile Hojbjerg, qui a été un atout précieux dans son intégration au moment de son arrivée.

Arrivé le dernier jour du mercato estival, Matt O’Riley a très vite été mis à contribution à l’OM. Mis à part la réception de Lorient (4-0), le milieu de terrain âgé de 24 ans a toujours été titularisé par Roberto De Zerbi, face au Real Madrid (2-1), au PSG (1-0), à Strasbourg (1-2), à l’Ajax Amsterdam (4-0) et enfin à Metz (0-3) le week-end dernier, contre qui il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Une intégration facilitée par Hojbjerg Matt O’Riley a souvent été associé à son coéquipier de sélection : Pierre-Emile Hojbjerg. L’international danois (5 sélections) avait donc déjà des automatismes avec son compatriote, qui a d’ailleurs été un atout précieux dans son intégration rapide en interne à l’OM, comme indiqué par L’Équipe.