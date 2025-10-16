Transfert surprise à l'OL : C'est imminent !

Pouvant utiliser un joker afin de recruter un joueur évoluant en France hors période de mercato, l’OL a jeté son dévolu sur Hans Hateboer. Les Gones sont actuellement en discussion avec le Stade Rennais dans l’optique d’un transfert du défenseur âgé de 31 ans, qui n’entre pas dans les plans d’Habib Beye.
N’ayant pas réussi à le faire avant la fermeture du mercato estival, il était question que l’OL utilise son joker afin de renforcer son secteur défensif en recrutant un autre attaquant en plus de Martin Satriano, prêté par le RC Lens. Mais finalement, c’est un défenseur qui pourrait arriver à Lyon.
L’OL et Rennes discutent pour Hateboer
En effet, comme indiqué par L’Équipe et Foot Mercato, l’OL est entré en négociation avec le Stade Rennais dans l’optique d’un transfert d’Hans Hateboer. Selon FM, l’international néerlandais (13 sélections) est emballé à l’idée de rejoindre les Gones, lui qui manque de temps de jeu à Rennes.
Seulement 21 minutes jouées cette saison
Depuis le début de la saison, Hans Hateboer n’a joué que 21 minutes et ne semble donc pas entrer dans les plans d’Habib Beye. Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Atalanta, le défenseur âgé de 31 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, qui ne devrait pas être très exigeant pour s’en séparer.