Transfert surprise à l'OL : C'est imminent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pouvant utiliser un joker afin de recruter un joueur évoluant en France hors période de mercato, l’OL a jeté son dévolu sur Hans Hateboer. Les Gones sont actuellement en discussion avec le Stade Rennais dans l’optique d’un transfert du défenseur âgé de 31 ans, qui n’entre pas dans les plans d’Habib Beye.

N’ayant pas réussi à le faire avant la fermeture du mercato estival, il était question que l’OL utilise son joker afin de renforcer son secteur défensif en recrutant un autre attaquant en plus de Martin Satriano, prêté par le RC Lens. Mais finalement, c’est un défenseur qui pourrait arriver à Lyon.

L’OL et Rennes discutent pour Hateboer En effet, comme indiqué par L’Équipe et Foot Mercato, l’OL est entré en négociation avec le Stade Rennais dans l’optique d’un transfert d’Hans Hateboer. Selon FM, l’international néerlandais (13 sélections) est emballé à l’idée de rejoindre les Gones, lui qui manque de temps de jeu à Rennes.