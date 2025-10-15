Signature «étrange» à l’OM : Longoria n’en revient pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2024, l’OM réussissait à s’attacher les services d’un entraîneur pourtant très courtisé en la personne de Roberto De Zerbi. Au moment de revenir sur l’arrivée du technicien italien, Pablo Longoria a avoué que c’était quelque chose « d’étrange », même s’il savait qu’il pourrait être intéressé à l’idée de venir à Marseille.

Invité dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria est revenu sur le recrutement de Roberto De Zerbi à l’été 2024. Un processus qui « a demandé beaucoup d'énergie sincèrement (rires) », a confié le président de l’OM, alors que le club venait de finir à la huitième place de Ligue 1.

« C'était quelque chose d'étrange » « Comment on en est arrivé là ? C'était quelque chose d'étrange. Nous recherchions un entraîneur après une saison très difficile. Oui, nous avons disputé la demi-finale contre l'Atalanta en Ligue Europa, mais nous avons terminé le championnat à la 8e place, ce qui est inacceptable à Marseille. Depuis février, nous savions que nous devions chercher un nouvel entraîneur. Plusieurs entraîneurs ont refusé avant la demi-finale de la Ligue Europa, mais au même moment, un ami m'a appelé. Il m'a dit : “La semaine prochaine, Roberto De Zerbi va peut-être quitter Brighton, mais n'en parle à personne.” Dix secondes plus tard, j'appelais l'agent de Roberto (rires). Nous avions discuté avant son départ pour Brighton, il était une option », a expliqué Pablo Longoria.