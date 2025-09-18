Transfert «sublime» au PSG : L'énorme coup que prépare Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a recruté qu'un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi, pour lequel le club de la capitale a lâché 66M€, bonus compris. Et alors que ses débuts sont mitigés, le défenseur central ukrainien a toutefois tout pour s'imposer à Paris, surtout grâce à Luis Enrique, comme le promet Dominique Séverac.

Zabarnyi prépare du lourd au PSG Dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, Dominique Séverac est d'ailleurs interpellé sur le rendement d'Illia Zabarnyi. « Votre question me rappelle ce qu'on disait il y a deux ans de Barcola ou l'année dernière de Doué, les deux achetés 50M€, à ce stade », rappelle le journaliste du Parisien, avant d'annonce du lourd.