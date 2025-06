Transfert risqué : La décision radicale de l'OM face au danger !

L’OM s’était intéressé à Roony Bardghji pour renforcer son secteur offensif, mais les doutes sur la condition physique du joueur de Copenhague ont poussé le club marseillais à abandonner le dossier. Fragilité et douleurs récurrentes au genou : un risque jugé trop grand. Porto reste désormais seul en lice pour recruter la pépite suédoise.

L’OM cherche à se renforcer dans cette période de mercato et cible pour cela des apports offensifs. Pour augmenter l’efficacité de l’effectif et permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs, les dirigeants olympiens ont observé de nombreux joueurs, notamment Igor Paixão ou encore Noa Lang. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont alors regardé du côté des Pays-Bas et ont activé la piste Roony Bardghji. Cependant, Foot Mercato détaille en expliquant qu’après cette première offre, l’OM aurait décidé de se retirer de cette piste, qui semblerait trop risquée.