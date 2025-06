OM : La stupide amende de 66 000€ !

La rédaction

Clinton Njie, ex-attaquant de l’OM, a été condamné à une lourde amende par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. En cause : un litige autour d’une Bentley en leasing, non payée depuis 2019. Une affaire qui fait écho à un précédent excès de vitesse à Marseille et à des papiers suspects présentés à la police.

Arrivé à l’OM en 2016, Clinton Njie a connu un passage très particulier sur la Canebière. L’attaquant camerounais avait notamment été arrêté en 2018 pour un excès de vitesse sur la corniche Kennedy, à Marseille. Il avait alors présenté des papiers ressemblant à un « faux grossier », selon les informations de France 3.

L’amende de Clinton Njie Mais l’histoire ne s’arrête pas là. D’après L’Équipe, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment condamné Clinton Njie à verser 66 000 € (en plus des intérêts) à la société de leasing auprès de laquelle il avait loué une Bentley. L’ex joueur de l'OM avait cessé de payer les mensualités en 2019, après son transfert au Dynamo Moscou.