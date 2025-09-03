Transfert raté : La combinaison à l’origine de l’échec de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé vers l’OM dans les dernières heures du mercato estival, Lutsharel Geertruida a finalement pris une autre direction. En effet, le défenseur néerlandais a quitté le RB Leipzig pour poursuivre sa carrière en Premier League dans le cadre d’un prêt à Sunderland. Pourquoi les Black Cats plutôt que le club phocéen ? Dans ce dossier Geertruida, plusieurs points auraient visiblement fait la différence.

Au retour de la trêve internationale, l’OM devrait se présenter avec une toute nouvelle défense. En effet, le club phocéen a profité des dernières heures du mercato pour renforcer son arrière-garde avec les arrivées d’Emerson, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Pas de Lutsharel Geertruida en revanche. Alors qu’il avait été question d’un intérêt pour le Néerlandais, ce dernier évoluera finalement loin de l’OM cette saison. Si Geertruida a bel et bien quitté le RB Leipzig, c’est toutefois à Sunderland qu’il a posé ses valises dans le cadre d’un prêt.

« La concurrence était rude pour le recruter, mais… » Directeur sportif de Sunderland, Kristjaan Speakman s’est exprimé auprès des médias du club anglais sur l’arrivée de Lutsharel Geertruida chez les Black Cats. C’est alors qu’il a notamment dévoilé la « combinaison » qui avait fait la différence pour rafler la mise : « Nous sommes ravis d'accueillir Lutsharel pour la saison 2025-26. Notre proposition l'a fortement motivé dès le départ, et l'opportunité de prêter un joueur de ce calibre au club nous convenait parfaitement. La concurrence était rude pour le recruter, mais la combinaison de notre club, de notre ville et de nos supporters a finalement fait la différence ».