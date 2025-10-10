Transfert raté à l’OM, il évite la catastrophe !

Principal chantier de l’été, la défense a été grandement renforcée au cours du dernier marché des transferts. Ainsi, Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard sont arrivés à l’Olympique de Marseille, qui semblait pourtant avoir une toute autre priorité sur le mercato.
La saison dernière, on a souvent vu Roberto De Zerbi devoir trouver des solutions in extremis pour sa défense, avec notamment Geoffrey Kondogbia ou Pierre-Emile Højbjerg qui ont dépanné. Normal donc que lors du dernier mercato, l’OM se concentre sur ce secteur pour recruter.
« C’est sûr que Aguerd a vraiment transformé le visage de cette défense de l’OM »
Et le résultat est plutôt bon, puisque les joueurs arrivés cet été font plus que l’affaire, avec notamment Nayef Aguerd qui s’est déjà installé comme une valeur sûre. « C’est sûr que Aguerd a vraiment transformé le visage de cette défense de l’OM » a expliqué Florent Germain, dans le podcast After Marseille.
« Au départ, Marseille voulait investir sur un profil jeune »
L’international marocain ne semblait pourtant pas être le premier choix de l’OM, qui lorgnait plutôt Joel Ordóñez du Club Bruges. « Il faut rappeler que ce dossier était sur la table des dirigeants depuis quelques semaines, il était en balance avec Ordoñez » a précisé le correspondant à Marseille de RMC. « Au départ, Marseille voulait investir sur un profil jeune, ce qui n’est pas le cas d’Aguerd ».