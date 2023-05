Transfert pour Neymar, voilà sa prochaine destination

Baptiste Berkowicz

Proche du clan Neymar depuis des années, Pini Zahavi pourrait bien faciliter le départ du brésilien du PSG. L'agent qui a fait venir l'international auriverde en provenance du FC Barcelone pour le club de la capitale, travaille intensément pour exfiltrer Neymar de Paris. Selon Sports Zone, la Premier League est le marché ciblé par Pini Zahavi.

Souvent mandaté par le clan Neymar lorsque le joueur souhaite se trouver un point de chute, Pini Zahavi devrait avoir un été agité en coulisses. La volonté du PSG associée à la réflexion du joueur sur son avenir, sont des éléments déclencheurs dans le dossier.

La Premier League dans le viseur

Les très bonnes relations entre Pini Zahavi et les grosses écuries du championnat anglais pourraient permettre de faciliter encore un peu plus l'opération. Selon Sports Zone , l'agent s'active. Comme l’été dernier, il veut convaincre Neymar de rejoindre la Premier League. De nombreux courtisans tapent à la porte : Chelsea et Manchester United sont intéressés et même Newcastle, dans une bien moindre mesure. Le salaire du joueur de 31 ans, évalué à 30M€ par an, lui ferme certaines destinations. Le Brésilien devra sans doute faire des concessions salariales.

Avenir scellé ?

En fin de contrat en 2027, l'avenir de Neymar semble destiné à un départ du PSG cet été. Le club parisien est lassé des absences à répétition du joueur de 31 ans lorsque les moments de vérité de la saison arrivent. Au PSG depuis maintenant six ans, le Brésilien a permis au club de la capitale de rejoindre la finale de la Ligue des Champions ainsi que la demi-finale, un cap historique pour les Parisiens. Néanmoins, les dirigeants qataris souhaitent à tout prix se séparer de leur joueur. De son côté, le meilleur buteur de l'histoire du Brésil a été affecté par les récents évènements avec des personnes qui se sont rendues devant son domicile pour réclamer son départ. Prêt avec ou sans option d'achat, transfert sec ou potentielle rupture à l'amiable font partie des options sur la table des négociations.