Après Franco Mastantuono, le PSG aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour recruter Illia Zabarny. Actuellement à Bournemouth, l'Ukrainien viendra-t-il ? La question mérite d'être posée étant donné la présence de Matvey Safonov à Paris et la contexte entre l'Ukraine et la Russie. Le gardien du PSG a alors pris la parole sur ce dossier.

Ça peut matcher entre Zabarny et Safonov ?

Mais voilà que ce transfert d'Illia Zabarny au PSG aurait un aspect qui irait bien au-delà du sportif. On parle là d'un aspect géo-politique puisque la guerre entre l'Ukraine, pays d'où est originaire le défenseur central, et la Russie pourrait être à prendre en compte. En effet, à Paris, on retrouve déjà Matvey Safonov. La question est donc de savoir si ça peut coller entre le gardien russe et Zabarny.