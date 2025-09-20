Transfert polémique : L’OM bientôt devant le tribunal ?

Pierrick Levallet

Le courant ne passe plus du tout entre Pablo Longoria et Waldemar Kita. La guerre est déclarée entre les présidents respectifs de l’OM et du FC Nantes. Le club phocéen pourrait d’ailleurs se retrouver très prochainement au tribunal, puisque les Canaris auraient saisi la commission juridique de la LFP concernant un transfert bouclé cet été.

Entre Pablo Longoria et Waldemar Kita, c’est la guerre. Le courant ne passe plus du tout entre les présidents respectifs de l’OM et du FC Nantes depuis plusieurs semaines maintenant. Le dirigeant des Canaris a notamment profité de son élection au conseil d’administration de la LFP pour régler ses comptes avec son homologue marseillais il y a quelques jours.

Le FC Nantes saisit la commission juridique de la LFP après le transfert de Rongier Et comme si cela ne suffisait pas, le FC Nantes pourrait traîner l’OM devant le tribunal. Comme le rapporte L’Equipe, les Canaris auraient saisi la commission juridique de la LFP après le transfert de Valentin Rongier. Les Nantais réclameraient à l’OM 1,5M€ de bonus, activable si le milieu de terrain de 30 ans signait dans un autre club de Ligue 1 après son départ de Marseille.