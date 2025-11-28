Transfert - OM : De Zerbi annonce la recrue parfaite !

Cet été, l’OM a frappé un grand coup sur le mercato, avec l’arrivée en prêt d’Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge s’impose peu à peu au sein de la formation de Roberto De Zerbi, qui apprécie énormément son profil. Ce vendredi, le technicien italien n’a pas manqué de vanter les mérites du crack de 20 ans.
Roberto De Zerbi l’adore. Titulaire contre Newcastle mardi soir, Arthur Vermeeren s’est une nouvelle fois illustré. Le crack belge, arrivé cet été en prêt en provenance du RB Leipzig semble sur la pente ascendante à l’OM.
Vermeeren monte en puissance à l’OM
Ayant déjà pris part à 11 matchs avec le club marseillais, le milieu de terrain de 20 ans s’impose petit à petit dans le onze titulaire du coach italien, qui lui fait de plus en plus confiance, notamment dans les grands rendez-vous européens. Arthur Vermeeren correspond parfaitement à ce qu’attend Roberto De Zerbi dans l’entrejeu, comme l’a confirmé le coach de l’OM en conférence de presse ce vendredi.
« C’est mon milieu de terrain idéal pour le jeu que je veux »
« Je ne suis pas intransigeant. C’est mon milieu de terrain idéal pour le jeu que je veux. La gestion de l’entraîneur est importante pour aider le joueur à progresser, lui donner ce qu’il est en train de faire et lui manquait avant. Il a couru presque 25 kilomètres en deux matchs. Il a besoin de cette année à Marseille », a ainsi expliqué Roberto De Zerbi.