Transfert - OM : De Zerbi annonce la recrue parfaite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM a frappé un grand coup sur le mercato, avec l’arrivée en prêt d’Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge s’impose peu à peu au sein de la formation de Roberto De Zerbi, qui apprécie énormément son profil. Ce vendredi, le technicien italien n’a pas manqué de vanter les mérites du crack de 20 ans.

Roberto De Zerbi l’adore. Titulaire contre Newcastle mardi soir, Arthur Vermeeren s’est une nouvelle fois illustré. Le crack belge, arrivé cet été en prêt en provenance du RB Leipzig semble sur la pente ascendante à l’OM.

Vermeeren monte en puissance à l’OM Ayant déjà pris part à 11 matchs avec le club marseillais, le milieu de terrain de 20 ans s’impose petit à petit dans le onze titulaire du coach italien, qui lui fait de plus en plus confiance, notamment dans les grands rendez-vous européens. Arthur Vermeeren correspond parfaitement à ce qu’attend Roberto De Zerbi dans l’entrejeu, comme l’a confirmé le coach de l’OM en conférence de presse ce vendredi.