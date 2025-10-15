Transfert «obscur» au PSG, l'accusation est lâchée !

Cet été, le PSG a pris une décision radicale en se séparant de Gianluigi Donnarumma malgré sa seconde partie de saison exceptionnelle. Luis Enrique a décidé de miser sur Lucas Chevalier, notamment pour utilisation dans le jeu. Mais pour Pierre Ménès, les raisons restent obscures.
Durant le mercato estival, le PSG a pris la décision radicale de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui a rejoint Manchester City. Un choix purement tactique comme l'a expliqué Luis Enrique qui préfère le profil de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Mais pour Pierre Ménès, les raisons de ce transferts sont obscures.
Donnarumma-Chevalier, les doutes de Pierre Ménès
« C'est un peu humain. Donnarumma a une énorme part dans la quête de la Ligue des champions du PSG. Les raisons qui font qu'il n'est pas resté, restent quand même un peu obscures. Et je ne suis pas certain que la comparaison soit tout à fait justifiée », lâche-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Les raisons restent quand même un peu obscures»
« Lucas est jeune, il arrive dans un club où il a très peu de ballons à négocier. Le but d'Ethan Mbappé contre Lille, le ballon passe entre les jambes de Beraldo ce qui le rend inarrêtable, même si on a l'impression qu'il n'est pas loin de lui, mais il le voit arriver au tout dernier moment. Mais il faut être patient », ajoute Pierre Ménès.