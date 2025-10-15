Transfert «obscur» au PSG, l'accusation est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, le PSG a pris la décision radicale de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui a rejoint Manchester City. Un choix purement tactique comme l'a expliqué Luis Enrique qui préfère le profil de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Mais pour Pierre Ménès, les raisons de ce transferts sont obscures.

Donnarumma-Chevalier, les doutes de Pierre Ménès « C'est un peu humain. Donnarumma a une énorme part dans la quête de la Ligue des champions du PSG. Les raisons qui font qu'il n'est pas resté, restent quand même un peu obscures. Et je ne suis pas certain que la comparaison soit tout à fait justifiée », lâche-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.