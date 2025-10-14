PSG - «On m’a conseillé de partir» : Un joueur s’en va, les regrets sont grands !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Boukary Dramé, formé au Paris Saint-Germain, affiché ses regrets quant à son départ du club en 2007 pour le FC Sochaux. Conseillé par d’autres joueurs de quitter la capitale pour obtenir davantage de temps de jeu, l’ancien international sénégalais estime aujourd’hui qu’il aurait été préférable de rester pour s'imposer.

Contraint de revoir ses plans en raison des nombreuses blessures au PSG, Luis Enrique accorde un temps de jeu important aux titis depuis quelques semaines. Cela faisait bien longtemps que le club de la capitale n’avait pas fait autant de place pour les jeunes joueurs issus du centre de formation, comme cela était le cas quelques années avant le rachat par le Qatar.

« J’aurais dû rester plus longtemps au PSG A la fin des années 2000, de nombreux jeunes Parisiens ont vu leur temps de jeu augmenter sous les ordres de Paul Le Guen, alors à la tête du club. C’est le cas de Boukary Dramé, qui a quitté son club formateur à l’été 2007 pour prendre la direction du FC Sochaux. Un choix qu’il regrette. « Je pense qu’avec du recul, j’aurais dû rester plus longtemps au PSG », confie l’ancien international sénégalais, interrogé cet été par Top Mercato.