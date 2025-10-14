PSG - «On m’a conseillé de partir» : Un joueur s’en va, les regrets sont grands !

Boukary Dramé, formé au Paris Saint-Germain, affiché ses regrets quant à son départ du club en 2007 pour le FC Sochaux. Conseillé par d’autres joueurs de quitter la capitale pour obtenir davantage de temps de jeu, l’ancien international sénégalais estime aujourd’hui qu’il aurait été préférable de rester pour s'imposer.
Contraint de revoir ses plans en raison des nombreuses blessures au PSG, Luis Enrique accorde un temps de jeu important aux titis depuis quelques semaines. Cela faisait bien longtemps que le club de la capitale n’avait pas fait autant de place pour les jeunes joueurs issus du centre de formation, comme cela était le cas quelques années avant le rachat par le Qatar.
« J’aurais dû rester plus longtemps au PSG
A la fin des années 2000, de nombreux jeunes Parisiens ont vu leur temps de jeu augmenter sous les ordres de Paul Le Guen, alors à la tête du club. C’est le cas de Boukary Dramé, qui a quitté son club formateur à l’été 2007 pour prendre la direction du FC Sochaux. Un choix qu’il regrette. « Je pense qu’avec du recul, j’aurais dû rester plus longtemps au PSG », confie l’ancien international sénégalais, interrogé cet été par Top Mercato.
« J’aurais pu revenir pour m’imposer »
« Je pouvais rester, j’avais une proposition de prolongation du PSG. Mais j’avais demandé conseil aux plus expérimentés Péguy Luyindula, Sammy Traoré, Amara Diané. Paul Le Guen m’avait dit que j’entrerais dans la rotation mais sans garantie. On m’a conseillé de partir pour jouer, car j’étais jeune. Mais je pense que j’aurais dû rester, estime aujourd’hui Boukary Dramé. Pendant ma dernière saison, Le Mans m’avait sollicité pour un prêt, mais Guy Lacombe m’avait retenu. Adrien Rabiot, ça l’avait aidé de partir à Toulouse, de voir autre chose, de revenir plus fort. Et je pense que, si j’étais passé par un prêt, avec du temps de jeu, j’aurais pu revenir pour m’imposer. Quand je suis arrivé à Sochaux, je me suis rendu compte de la chance qu’on avait d’être à Paris. Avec tout le respect que j’ai pour Sochaux bien sûr. J’aurais compris certaines choses, et pas seulement sur le terrain, en vivant une autre expérience avant de revenir. C’est comme ça. On apprend. »