Transfert : L’OM vire Rabiot, c’est validé !

À l’image de Jérôme Rothen, certains observateurs ont vu d’un mauvais œil les récents propos de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot, laissant entendre que son départ était finalement un mal pour un bien. Jean-Michel Larqué quant à lui estime qu’il n’y a « pas mort d’homme » et que l’OM est aujourd’hui meilleur sans lui.
Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s’est dit « abasourdi » par la sortie de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot auprès du Corriere della Sera. « J’ai déjà vu une bagarre comme celle entre Rowe et Rabiot ? Jamais. Et pourtant, je viens de la rue. Mais cela nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire marche arrière », a assuré l’entraîneur de l’OM, un manque de « classe » pour l’ancien joueur du PSG.
« Il n’a pas dit que Rabiot lui avait foutu le bordel, qu’il avait été un mauvais joueur »
Un avis que ne partage pas Jean-Michel Larqué, présent dans l’émission de Jérôme Rothen : « Il n’a pas dit que Rabiot lui avait foutu le bordel, qu’il avait été un mauvais joueur. Je suis d’autant plus à l’aise pour en parler que je n’ai pas été convaincu par la façon dont la direction de l’OM a réglé ce problème. Mais factuellement, Rabiot est aujourd'hui à Milan. Rabiot fait une bonne saison, ils sont sur le podium avec Naples et Rome. Tout se passe pour Rabiot. »
« Factuellement, les résultats de l’OM aujourd'hui sont meilleurs que ce qu’ils étaient avec Rabiot »
« Tout se passe bien pour l’OM, je dirais presque à la surprise générale après un début de saison plutôt mi-figue mi-raisin », poursuit Jean-Michel Larqué. « Ils ont marqué leurs premiers points en Ligue des champions, ils ont battu le PSG, ils ont fait un match honorable au Real Madrid. Arrêtons. De Zerbi aurait peut-être dû ajouter : “à la surprise générale on est meilleur aujourd’hui sans Rabiot”. Mais il n’y a quand même pas mort d’homme. Et factuellement, les résultats de l’OM aujourd'hui sont meilleurs que ce qu’ils étaient avec Rabiot, point final. »