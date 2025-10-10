Transfert : L’OM vire Rabiot, c’est validé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’image de Jérôme Rothen, certains observateurs ont vu d’un mauvais œil les récents propos de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot, laissant entendre que son départ était finalement un mal pour un bien. Jean-Michel Larqué quant à lui estime qu’il n’y a « pas mort d’homme » et que l’OM est aujourd’hui meilleur sans lui.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s’est dit « abasourdi » par la sortie de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot auprès du Corriere della Sera. « J’ai déjà vu une bagarre comme celle entre Rowe et Rabiot ? Jamais. Et pourtant, je viens de la rue. Mais cela nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire marche arrière », a assuré l’entraîneur de l’OM, un manque de « classe » pour l’ancien joueur du PSG.

« Il n’a pas dit que Rabiot lui avait foutu le bordel, qu’il avait été un mauvais joueur » Un avis que ne partage pas Jean-Michel Larqué, présent dans l’émission de Jérôme Rothen : « Il n’a pas dit que Rabiot lui avait foutu le bordel, qu’il avait été un mauvais joueur. Je suis d’autant plus à l’aise pour en parler que je n’ai pas été convaincu par la façon dont la direction de l’OM a réglé ce problème. Mais factuellement, Rabiot est aujourd'hui à Milan. Rabiot fait une bonne saison, ils sont sur le podium avec Naples et Rome. Tout se passe pour Rabiot. »