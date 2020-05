Foot - Mercato - FC Nantes

Transfert : Le FC Nantes dégaine très fort pour son mercato !

Publié le 9 mai 2020 à 12h45 par B.C.

Malgré la crise du coronavirus, Waldermar Kita prépare le prochain mercato du FC Nantes et serait tout proche de boucler l'arrivée de Pedro Chirivella, milieu de terrain de Liverpool.

Waldemar Kita profite de ce confinement pour s'activer dans de nombreux dossiers. Le président du FC Nantes a tout d'abord confirmé qu'il lèverait l'option d'achat de Moses Simon, l'une des satisfactions de cette saison (9 matches et 8 passes décisives en 30 apparitions), pour environ 5M€, et il n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Kita reste à l'affût de bons coups sur le marché, et serait notamment proche de mettre la main sur un joueur de Liverpool.

Pedro Chirivella (Liverpool) bientôt au FC Nantes ?