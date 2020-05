Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita sur tous les fronts

Publié le 6 mai 2020 à 14h20 par La rédaction

Si avec la crise sanitaire le championnat a été arrêté, Waldemar Kita s’active sur tous les fronts en coulisse, où il doit gérer plusieurs dossiers chauds.

Waldemar Kita ne chôme pas pendant ce confinement. Le président nantais doit gérer plusieurs dossiers importants. Le premier est celui de Moses Simon. Le président nantais qui a confirmé qu’il lèverait bien l’option d’achat pour son attaquant nigérian prêté par Levante. Le montant serait de 5M€ et le joueur devrait s’engager pour 4 ans avec le FC Nantes. Waldemar Kita planche aussi sur le dossier Imran Louza. Jeune espoir du club il aimerait le conserver mais pourrait le laisser partir si une offre intéressante se présente. Autre dossier, Waldemar Kita doit gérer le cas Lucas Lima. Après avoir vendu son joueur du coté d’Al Alhi l’été dernier, Nantes attend toujours le règlement de l’indemnité et réclame 6M€ au club saoudien. Le TAS doit trancher dans les prochaines semaines sur ce litige. Enfin, reste l’épineux dossier Emiliano Sala dont Waldemar Kita attend encore 12M€ et qui est toujours en suspens.