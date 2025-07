Transfert inattendu, l’OM lâche une réponse cash

Cet été, l’OM cherche à se renforcer copieusement, en vue de la Ligue des champions la saison prochaine. Mais en parallèle de ses différents recrutements, le club phocéen devra également conserver ses meilleurs joueurs, dont fait partie Leonardo Balerdi. Alors que l’Argentin était pisté par la Juventus, Newcastle serait également venu aux renseignements, mais les dirigeants marseillais ont rapidement calmé tout le monde.

La saison dernière, l’ OM a pu s’appuyer sur certains joueurs de grande qualité. On pense notamment à Adrien Rabiot au milieu de terrain, mais également à Mason Greenwood en attaque ou bien à Leonardo Balerdi en défense. Forcément, en se montrant performants, les Marseillais ont attiré l’attention de quelques clubs huppés.

Newcastle et la Juventus s’intéressent à Balerdi

Depuis plusieurs semaines, Leonardo Balerdi a la cote en Serie A, où la Juventus de Turin et l’AS Rome auraient des vues sur lui. Mais, plus étonnant, d’après les informations de TBR Football, Newcastle aurait également l’Argentin dans son viseur. L’OM va donc devoir tenir face aux sirènes de la Premier League, qui pourraient attirer le défenseur central.