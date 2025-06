Transfert «impossible» au PSG, c’est confirmé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A peine le temps de digérer la victoire en finale de la Ligue des champions que le PSG doit déjà se projeter sur l’avenir avec la menace de se faire attaquer pour certains joueurs qui se sont révélés cette saison. Cependant, grâce à sa puissance financière, le club de la capitale peut se permettre de repousser des offres ce qui rend intouchables ses titulaires.

Vainqueur de la Ligue des champions au terme d'une magnifique saison, le PSG a permis à plusieurs cracks d'éclore au plus haut niveau, à l'image de Désiré Doué ou encore Joao Neves et Willian Pacho . Des joueurs qui pourraient susciter l'intérêt de grands clubs européens. Mais le journaliste du Parisien, Laurent Perrin , assure qu'il n'y a aucune chance qu'un titulaire parte cet été.

« Le PSG ne va pas se faire piller. Il n'a aucune raison de vendre ses joueurs, et ses joueurs sont très heureux à Paris : le projet est clair, l'entraîneur entraînant, ils ont de gros salaires, ils jouent dans la meilleure équipe du monde qui fera partie des favoris de la Coupe du monde des clubs, des prochaines Ligue des champions. À moins d'être un club saoudien et de proposer des millions de dollars, il est impossible de recruter un titulaire du PSG », révèle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant d’évoquer un cas en particulier, à savoir celui de Marquinhos .

Un doute sur Marquinhos ?

« Les rumeurs concernant l'avenir de Marquinhos ne datent pas d’hier. Luis Campos avait des doutes sur lui. En a-t-il encore ? C’est toute la question. Car le Brésilien est définitivement une légende du club, et on ne touche pas aux légendes. Marquinhos se sent parisien, je ne l’imagine pas avoir envie de changer de club. Et je n’imagine pas le PSG le pousser dehors, vu ce qu’il représente et vu son lien particulier avec Nasser Al-Khelaïfi. Que va-t-il se passer alors ? Le PSG va lui trouver un vrai remplaçant, défenseur axial droit. Ce n’est pas une entreprise qui vise à déstabiliser le capitaine : Luis Campos et Luis Enrique veulent une véritable concurrence à chaque poste, pour que l’émulation ne cesse jamais », ajoute Laurent Perrin.