Transfert historique pour Neymar, le mea culpa d'un ancien du PSG

Depuis le rachat de QSI, le PSG a réalisé deux transferts à plus de 100M€ : Kylian Mbappé et Neymar. Alors que la star brésilienne n'a pas du tout répondu aux attentes lors de son passage à Paris, Antero Henrique a admis que presque tous les transferts à trois chiffres s'étaient soldés par des échecs.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Antero Henrique a frappé fort sur le mercato peu après sa signature. En effet, le directeur sportif portugais a bouclé les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé. D'une part, le PSG a levé la clause libératoire à 222M€ de la star brésilienne, qui évoluait au FC Barcelone. D'autre part, le club de la capitale a négocié un prêt avec une option d'achat de 180M€ avec l'AS Monaco pour l'actuel capitaine de l'équipe de France.

Le PSG version Henrique a payé 222M€ pour Neymar

Si Kylian Mbappé a totalement rentabilisé son transfert, ayant enchainé les très grosses saisons au PSG, ce n'est pas du tout le cas de Neymar. Alors qu'il a subi de nombreuses blessures graves, le nouveau joueur d'Al Hilal n'a pas réussi à se maintenir à son meilleur niveau lors de son passage à Paris.

«Les joueurs à 100M€ ont presque tous échoué»