Transfert historique : Grosse annonce de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Igor Paixão est devenu la recrue la plus chère de toute l’histoire de l’OM sur le marché des transferts cet été, et l’ailier brésilien a enfin brillé mardi soir avec un doublé contre l’Ajax en Ligue des Champions. Medhi Benatia s’est d’ailleurs lâché au sujet du prix de sa nouvelle recrue.

Avec un transfert avoisinant les 35M€ en provenance du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixão (25 ans) a déjà marqué l’histoire de l’OM cet été, puisqu’il en est devenu la recrue la plus chère. L’ailier brésilien, longtemps éloigné des terrains pour cause de blessure en début de saison, a enfin cartonné avec un doublé mardi soir en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (4-0), et laisse enfin entrevoir tout son talent avec l’OM.

« Il est dans les prix » Medhi Benatia, le directeur sportif de l’OM, est monté au créneau en zone mixte après le match au sujet de prix de Paixão qui fait tant parler : « Quand je regarde le mercato et les prix des ailiers qui ont bougé cet été… Il est dans les prix. C'est un joueur qui a prouvé en Ligue des champions, qui a été meilleur joueur de son championnat l'année dernière », assure Benatia.