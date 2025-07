Transfert historique : Deux victimes sont annoncées à l’OM !

Après Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão devrait lui aussi poser ses valises à l’OM. Les dirigeants marseillais se sont mis d’accord avec leurs homologues du Feyenoord Rotterdam pour un transfert à 35M€ dont 5M€ de bonus, ce qui ferait du Brésilien la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Son arrivée ne devrait toutefois pas faire que des heureux, car elle pousserait deux joueurs vers le départ.

Après une première saison prometteuse, Roberto De Zerbi espère pouvoir rivaliser davantage avec le PSG l’année prochaine. Pour y parvenir, l’entraîneur de l’OM sait qu’un grand mercato sera nécessaire. Pablo Longoria travaille donc pour offrir le meilleur effectif à son coach et cela est bien parti. Pour le moment, trois nouveaux joueurs ont posé leurs valises dans le sud de la France : CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Marseille ne va pas s’arrêter là et va frapper fort, puisque Pierre-Emerick Aubameyang va lui aussi signer et donc faire son grand retour après une pige d’un an en Arabie saoudite.