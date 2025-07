Deux «renforts très importants» à l’OM, De Zerbi jubile !

Dans les prochains jours, l’OM devrait officialiser les arrivées d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang, qui viendront apporter une vraie plus-value à l’attaque marseillaise. Deux très bonnes nouvelles pour Roberto De Zerbi, qui demandait encore il y a peu des renforts très importants, notamment pour la Ligue des champions. De plus, d’autres arrivées devraient voir le jour avant la fin du mercato, de quoi ravir l’Italien.

Après une première saison plutôt satisfaisante, Roberto De Zerbi tentera de faire encore mieux l’année prochaine. Cela sera toutefois difficile, car en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, l'OM devra également bien gérer son grand retour en Ligue des champions. Pour cela, Pablo Longoria s’active donc sur le mercato et plusieurs joueurs ont déjà posé leurs valises dans le sud de la France.