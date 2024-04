Transfert historique au RC Lens, Thierry Henry intervient

Hugo Chirossel

Arrivé cet été au RC Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€, Elye Wahi a la lourde tâche de succéder à Loïs Openda, un des grands artisans de la seconde place obtenue par les Sang et Or la saison dernière. L’ancien attaquant de Montpellier retrouve des couleurs récemment après des débuts mitigés. Une période compliquée au cours de laquelle il a pu compter sur les conseils de Thierry Henry.

Elye Wahi a changé de statut l’été dernier. À 21 ans, l’ancien attaquant de Montpellier a quitté son club formateur pour prendre la direction du RC Lens, où il a succédé à Loïs Openda. Un transfert record estimé à 30M€, puisqu’il est devenu le joueur le plus cher de l’histoire des Sang et Or . Un montant difficile à assumer et qui peut expliquer ses premiers pas mitigés sous les ordres de Franck Haise.

Wahi peut compter sur les conseils d’Henry

Elye Wahi semble malgré tout commencer à trouver son rythme au RC Lens. Pour preuve, alors qu’il a inscrit sept buts en championnat cette saison, il en a marqué quatre lors des six derniers matchs de son équipe. Un retour en forme dont Thierry Henry n’est probablement pas étranger. Comme l’a confié Elye Wahi à Téléfoot , le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs est une des premières personnes avec qui il a échangé après son transfert au RC Lens.

« Lors de mon arrivée au RC Lens, c’est la première personne avec qui j’ai échangé »