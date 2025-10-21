Transfert - Hakimi : Du jamais-vu annoncé au PSG !

Depuis la saison dernière, Achraf Hakimi s’est imposé comme le meilleur latéral droit du monde. Une aubaine pour le PSG, mais il y a tout de même un risque. En effet, le club de la capitale a décidé lors du dernier mercato estival de ne pas recruter une doublure au Marocain et en cas de grave blessure de ce dernier cela pourrait donc être très grave. Un choix surprenant de la part des dirigeants parisiens, car les plus grandes équipes du monde disposent très souvent de deux joueurs par poste.
Dans ses rangs, le PSG dispose de certains des meilleurs joueurs du monde. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, dernier Ballon d’or, mais également de Vitinha qui a fini troisième ou bien d’Achraf Hakimi sixième. D’ailleurs, pour le Marocain, il ne semble pas y avoir tellement de débats, tant il met tout le monde d’accord pour dire qu’il est le meilleur latéral droit de la planète.
Le PSG a pris un gros risque avec Hakimi
Le PSG dispose d’un très gros atout avec Achraf Hakimi, mais en cas de blessure, le club de la capitale sera dans une bien mauvaise posture. En effet, les dirigeants parisiens n’ont pas forcément de doublure au Marocain, ce que ne comprend pas du tout le journaliste Pierre Dorian, qui s’est exprimé au micro du Super Moscato Show sur RMC. « Si l’avalanche de blessés arrive au mois d’avril, qu’est-ce que tu fais ? T’es battu. C’est là où je dis qu’il y a une stratégie qui est douteuse quand même. Tous les grands clubs ont des doublures. Prenons le cas d’Hakimi, Hakimi n’a pas de remplaçant, mais ça, c’est un choix. Il n’y a pas de deuxième arrière droit, ça n’existe dans aucun club européen ça par exemple. Il y a quand même deux-trois choses qui clochent. »
Zaïre-Emery comme doublure d’Achraf Hakimi
Achraf Hakimi joue presque tous les matchs du PSG, mais, lorsqu’il est laissé au repos, Luis Enrique a souvent fait appel à Warren Zaïre-Emery pour le remplacer. Un choix quelque peu surprenant, car le Français est avant tout un milieu de terrain et ce n’est donc pas son poste de prédilection. Cela pourrait donc coûter cher à Paris en cas d’absence du Marocain lors d’un choc de Ligue des champions par exemple.