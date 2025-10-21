Transfert - Hakimi : Du jamais-vu annoncé au PSG !

Alexis Brunet

Depuis la saison dernière, Achraf Hakimi s’est imposé comme le meilleur latéral droit du monde. Une aubaine pour le PSG, mais il y a tout de même un risque. En effet, le club de la capitale a décidé lors du dernier mercato estival de ne pas recruter une doublure au Marocain et en cas de grave blessure de ce dernier cela pourrait donc être très grave. Un choix surprenant de la part des dirigeants parisiens, car les plus grandes équipes du monde disposent très souvent de deux joueurs par poste.

Dans ses rangs, le PSG dispose de certains des meilleurs joueurs du monde. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, dernier Ballon d’or, mais également de Vitinha qui a fini troisième ou bien d’Achraf Hakimi sixième. D’ailleurs, pour le Marocain, il ne semble pas y avoir tellement de débats, tant il met tout le monde d’accord pour dire qu’il est le meilleur latéral droit de la planète.

Le PSG a pris un gros risque avec Hakimi Le PSG dispose d’un très gros atout avec Achraf Hakimi, mais en cas de blessure, le club de la capitale sera dans une bien mauvaise posture. En effet, les dirigeants parisiens n’ont pas forcément de doublure au Marocain, ce que ne comprend pas du tout le journaliste Pierre Dorian, qui s’est exprimé au micro du Super Moscato Show sur RMC. « Si l’avalanche de blessés arrive au mois d’avril, qu’est-ce que tu fais ? T’es battu. C’est là où je dis qu’il y a une stratégie qui est douteuse quand même. Tous les grands clubs ont des doublures. Prenons le cas d’Hakimi, Hakimi n’a pas de remplaçant, mais ça, c’est un choix. Il n’y a pas de deuxième arrière droit, ça n’existe dans aucun club européen ça par exemple. Il y a quand même deux-trois choses qui clochent. »