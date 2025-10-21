Mercato : L'OM et le PSG recalés en public ?

Amadou Diawara

A la peine au Real Madrid, Endrick aurait alarmé à la fois le PSG et l'OM. En effet, les deux clubs français seraient emballés par l'idée de recruter le buteur brésilien dès le prochain mercato hivernal. Interrogé ce mardi après-midi, Xabi Alonso a lâché ses vérités sur l'avenir d'Endrick.

Depuis le début de la saison 2025-2026, Endrick est en plein cauchemar. En effet, l'attaquant de 19 ans n'a pas joué une seule minute avec le Real Madrid lors de cet exercice. Ce qui n'a pas manqué d'alerté le PSG et l'OM.

Endrick est dans le collimateur du PSG et de l'OM Conscients qu'Endrick n'entre pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso, le PSG et l'OM verraient d'un bon oeil l'idée de le recruter lors de ce mercato hivernal. Mais quelle est la position du Real Madrid concernant l'avenir de son numéro 9 ?