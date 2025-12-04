Transfert d’une grosse star à l’OM : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec Manchester City l'été dernier, Kevin De Bruyne s'est finalement engagé à Naples alors que l'OM a été annoncé sur les traces de la star belge durant le mercato estival. Et Medhi Benatia, le directeur sportif marseillais, confirme effectivement avoir tenté sa chance avec De Bruyne... En vain.

L'OM semble être passé proche d'un énorme coup qui aurait fait le buzz sur le marché des transferts ! Invité de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Medhi Benatia est revenu sur quelques pistes brûlantes du mercato estival 2025. Et le directeur sportif de l'OM, sans langue de bois, confirme notamment avoir tenté une grande star pour renforcer l'effectif marseillais : Kevin De Bruyne (34 ans), qui était libre après son départ de Manchester City !

« J'ai essayé de recruter De Bruyne » « J'ai essayé de recruter De Bruyne, mais c'était déjà bien avancé avec le Napoli. Je voulais le rencontrer et discuter avec lui. De Bruyne avec le coach, ça pouvait matcher », indique Medhi Benatia, qui estime donc que le milieu offensif belge aurait fait beaucoup de bien dans l'entrejeu de l'OM et se serait même parfaitement entendu avec Roberto De Zerbi.