Transfert : Déçu, il veut quitter le PSG !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec sa direction pour prolonger. Alors que les hautes sphères parisiennes n'ont fait aucun geste envers lui lors des négociations, l'international italien serait déçu. Face à l'intransigeance du PSG, Gianluigi Donnarumma n'écarterait pas l'idée de changer de club cet été.

Le PSG a déçu Donnarumma

Selon les informations de L'Equipe, le PSG a formulé une offre de contrat à Gianluigi Donnarumma. Toutefois, l'international italien a refusé de baisser son salaire, même si la part fixe de la proposition parisienne peut représenter jusqu'à un tiers des revenus. Alors qu'aucun des deux camps n'accepte de faire un pas vers l'autre, Gianluigi Donnarumma devrait changer d'air d'ici la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. En effet, le PSG ouvre la porte à une vente de son gardien, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'issue de son bail. De son côté, Gianluigi Donnarumma est également prêt à acter sa séparation avec le club rouge et bleu.