«Je pars» : Il annonce son transfert au PSG en privé !

Les premiers mercatos du PSG version QSI ont été très animés. En 2012, le club de la capitale frappe d'ailleurs très fort en recrutant Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Mais ce n'est pas tout. En effet, le PSG mise également sur un très jeune milieu de terrain, un certain Marco Verratti. Ce dernier raconte d'ailleurs le moment où il annonce son départ de Pescara, avec de gros regrets.

Verratti a du mal à digérer son transfert au PSG

« C'était difficile, car j'avais acquis cette incroyable sensation dans ma ville et j'ai dû abandonner le rêve de jouer sous mon maillot préféré de Serie A. Un jour, avant de partir, j'ai pris Daniele Sebastiani (le président de Pescara, NDLR) à part : "Je pars, mais si dans six mois je me sens mal et malheureux, je reviendrai." Arriver en Serie A avec Pescara et ne pas y jouer, c'était difficile pour Verratti l'enfant », confie-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, avant de revenir plus en détails sur cette saison avec Pescara sous les ordres des Zdeněk Zeman.